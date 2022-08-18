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İspanya kuraklık pençesinde

Son yılların en kurak ve yağışsız günlerini yaşayan İspanya'dan gelen fotoğraflar durumun vehametini gözler önüne seriyor.

Sozcu.com.tr
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İspanya kuraklık pençesinde
Temmuz’da kayda geçmiş en yüksek sıcaklıkların görüldüğü İspanya, tarihindeki en sıcak ve en kurak yazlardan birini yaşıyor.

Yağmursuz geçen günler sonunda ülkedeki rezervuarların su hacmi, depolama kapasitelerinin yüzde 40’ının altına indi.

Bu oran, yılın bu dönemindeki ortalama düzeyin yüzde 20 altında.

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