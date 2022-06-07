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İspanya turist akını için 200 polis işe alıyor

Corona virüsü salgını dolayısıyla turizmi büyük darbe alan İspanya'da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yeni bir karar alındı.

Sozcu.com.tr
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İspanya turist akını için 200 polis işe alıyor

İspanya’da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte başkent Madrid’deki Barajas Havalimanı’nda turistlerin yığılmasını engellemek adına ekstra 200 polis memurunun görevlendirileceği belirtildi.

İspanya hükümet sözcüsü Isabel Rodriguez son işe alımlarla birlikte havalimanında 600 polisin görev alacağını söyledi. Son haftalarda ülkeye gelen yabancı turistlerin sayısı artmış ve birçok turist uzun saatler boyunca pasaport kuyruğunda beklediklerini iddia etmiş ve uçaklarda rötar meydana gelmişti.
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