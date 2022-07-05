İspanya’da uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan deniz droneları ele geçirildi

İspanya polisi, Fas'tan deniz altı yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için inşa edilmiş ve 200 kiloya kadar uyuşturucu taşıyabilen sualtı insansız hava aracı ele geçirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İspanya polisi, yürüttüğü 14 aylık operasyon sonucunda Fas’tan İspanyaya Cebelitarık Boğazı üzerinden sualtı drone’larıyla uyuşturucu kaçaklığı yapan bir çeteyi çökerttiğini açıkladı. Polis, dün yaptığı açıklamada Cadiz, Malaga ve Barselona’da 8 çete üyesi şüpheliyi gözaltına aldığını belirtti. Denizaltı drone’larına ilk defa el koyduklarını belirten İspanya polisi, GPS navigasyon sistemleriyle donatılmış sualtı drone’larının yapıldığı depoya da baskın düzenlediklerini, üç drone’dan birinin kullanıma hazır olduğunu ve ikisinin yapım aşaması sırasında ele geçirildiğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir Almanya, Türk işçilere kapılarını açtı: Havalimanlarından sonra yeni bir sektör daha işçi arıyor...

İlginizi Çekebilir İspanya'nın cennet adası: Minorka