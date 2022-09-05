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İsrail Başbakanı Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını duyurdu

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını açıkladı.

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İsrail Başbakanı Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını duyurdu

İsrail Başbakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hükümet olarak Türkiye ile İsrail arasında havacılık bağlantıları kurulmasına yönelik bir anlaşmayı onayladık.” ifadelerini kullandı.

Lapid, anlaşmayla birlikte artık İsrail'e ait hava yollarının İstanbul'a ve Türkiye’nin diğer noktalarına iniş ve kalkış yapabileceğini belirtti.

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