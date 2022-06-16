İsrail basınından dikkat çeken Türkiye iddiası: Güçlü bir uyarı mesajı

Son dönemde İsrail ile İran arasındaki gerilim Türkiye üzerinden devam ederken, İsrail medyasından dikkat çekici bir iddia geldi.

Sozcu.com.tr

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İranlı bazı üst düzey yetkililerin öldürülmesi sonrasında Tahran-Tel Aviv hattında gerilim her geçen gün tırmanırken, İsrail yönetiminin geçen hafta vatandaşlarına yönelik yaptığı “Türkiye’ye gitmeyin, İran’ın suikastına uğrayabilirsiniz” çağrısı sonrasında dikkat çekici bir iddia geldi.

İsrail’in Türkiye’ye tatile giden vatandaşlarının İran tarafından saldırıya uğrayabileceğine dair iddialar açıklamaları sonrasında İsrail medyası bazı saldırıların son anda önlendiğini ve İsrailli ve Türk yetkililerin işbirliği yaptıklarını yazdı.

Son dönemde enflasyonun artması ve Türk Lirası’nın dolar ve euro karşısında değer kaybetmesiyle birlikte turizm gelirini bekleyen Ankara, geçen hafta üstü kapalı bir biçimde İsrail’in açıklamalarını eleştirmişti. Üç ülke arasında bu gelişmeler arka arkaya yaşanırken İsrail TV’si Channel 12 kapsamlı bir haber yaptı.

TATİLCİLER, SEYAHATLERİNİ İPTAL ETMEDİ

İsrail medyasında yer alan haberde Türkiye’nin İran’ı çok sert ve net bir dille uyardığı ortaya çıktı. Haberde Ankara’nın Tahran’a, “sert ve güçlü bir mesaj” verdiği belirtilirken Türkiye’nin İran’a “Ülkemizde İsraillilere saldırmayın” uyarısında bulunduğu kaydedildi. Türkiye’nin, “Topraklarımızda başka bir ülkeye saldırı düzenlenmesine izin vermeyeceğiz” açıklamasını yaptığı belirtildi.

İsrailli yetkililerin, “Türkiye’ye gitmeyin” uyarısına rağmen İsrailli tatilcilerin Türkiye tatillerini iptal etmediği ortaya çıkmıştı.

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