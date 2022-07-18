İsrail, Lübnan üzerinden gelen İHA’yı düşürdü

İsrail ordusu, Lübnan üzerinden İsrail topraklarına geçmeye çalışan küçük bir İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı.

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İsrail ordusu, Lübnan üzerinden gelen bir İHA'yı düşürdü. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan üzerinden İsrail topraklarına geçmeye çalışan ve büyük ihtimalle Hizbullah'a ait olduğu düşünülen küçük bir İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

İHA'nın uçuşu boyunca İsrail tarafından takip edildiği aktarılan açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail’in egemenliğini ihlal etmeye yönelik her türlü girişimi engellemek için çalışmaya devam edecek” denildi.

Hizbullah'ın daha önce de İsrail topraklarına gönderdiği İHA'lar ile keşif yaptığı biliniyor.

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