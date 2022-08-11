İsrail Savunma Bakanı, İslami Cihad’ı ‘İran’ın uzantısı’ olmakla suçladı

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Filistinli grup İslami Cihad'ın İran'dan her yıl 'on milyonlarca dolar finansman aldığını' iddia etti.

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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ordunun, 5 Ağustos’ta düzenlediği saldırılarda hedef aldığını iddia ettiği İslami Cihad Hareketinin ‘İran’ın bir uzantısı olduğunu ve grubun Tahran yönetiminden her yıl on milyonlarca dolar finansman aldığını’ savundu.

Gantz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) mevkidaşı Charalambos Petrides ile başkent Tel Aviv’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Filistinli grup İslami Cihad’ı “İran’ın uzantısı” olmakla suçlayan Gantz, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıya değindi.

İsrailli Bakan, “İslami Cihad, İran’ın vahşi bir uzantısı. (İslami Cihad’ın) Liderliği, sıkça İran’ı ziyaret ediyor ve İran yönetimiyle buluşuyor. İslami Cihad’ın İran’da açık çeki var” ifadelerini kullandı.

Gantz, İran’ın her yıl İslami Cihad’a “on milyonlarca dolar finansman sağladığını” ileri sürdü.

İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRISI

İsrail askerleri 1 Ağustos’ta işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi’yi gözaltına almıştı.

İsrail, bu adımın ardından İslami Cihad’ın saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde bulunan sivil yerleşimleri ulaşıma kapatmıştı.

Güneydeki birliklerini takviye eden İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi’nde İslami Cihad’a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılarda Gazze’de aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 48 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300’den fazla Filistinli yaralanmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail’de herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır’ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı. AA

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