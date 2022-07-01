İsrail’de Lapid yeni başbakan oldu

İsrail’de hükümet krizi sonrası dün parlamentonun feshedilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Yair Lapid, geçici olarak başbakanlık görevini devraldı.

Sozcu.com.tr

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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, başbakanlık görevini dün düzenlenen törenle devraldı.

Lapid, ülkede yeni hükümet kurulana kadar geçici hükümette başbakanlık koltuğunda oturacak. Geçen yıl kurulan koalisyon hükümetiyle ilgili anlaşmada, bir yıldır görevi sürdüren Naftali Bennett'ın başbakanlıktan ayrılması ve yerine Lapid'in gelmesi öngörülüyordu. Lapid aynı zamanda dışişleri bakanlığı görevini de sürdürecek.

ABD Başkanı Joe Biden, Lapid'i tebrik ederek “son bir yıldaki dostluğu için” Bennett'a teşekkür etti.

İsrail Parlamentosu dün sabah yapılan oylamada feshedilmiş, erken seçimin 1 Kasım’da yapılmasına karar verilmişti.

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