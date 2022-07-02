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İsrail’den Suriye’nin liman kentine füze saldırısı

Son dönemde Suriye’ye saldırıları artıran İsrail, bu sabah Rus donanmasına ev sahipliği yapan liman kenti Tartus’u vurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:00 - 02 Temmuz 2022 Güncellenme:
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İsrail’den Suriye’nin liman kentine füze saldırısı

İsrail'in Suriye'nin liman kenti Tartus'a düzenlediği hava saldırısında iki sivil yaralandı.

Şam yönetimi, İsrail'in sabahın erken saatlerinde attığı füzelerin Tartus'un çevresinde hasara da yol açtığını duyurdu. Tartus, Suriye’deki Rus donanma üssüne ev sahipliği yapıyor.

İsrail son dönemde Suriye'de askeri hedeflere İran ve Lübnan'daki Hizbullah örgütüyle bağlantılı tesislere saldırıları artırdı. Başkent Şam'daki uluslararası havalimanında geçen ay İsrail saldırısı sonucu yaşanan hasar nedeniyle tüm uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.

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