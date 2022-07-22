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İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Son dönemde Suriye’ye hava saldırılarını artıran İsrail’in bu sabah düzenlediği saldırıda 3 Suriye askeri hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
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İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in bu sabah Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 3 Suriye askeri hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı.

Suriye Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Golan bölgesinden atılan İsrail füzelerinin başkent Şam yakınlarına isabet ettiğini duyurdu. Suriye hava savunma sistemlerinin bazı füzeleri imha etmeyi başardığı bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Şam yakınlarındaki bir istihbarat tesisini ve üst düzey bir askerin ofisini hedef aldığını aktardı. Saldırıda İran silahlarının bulunduğu bir deponun da vurulduğu belirtildi.

Son dönemde Suriye'ye hava saldırılarını artıran İsrail'in geçen ay düzenlediği saldırı sonucu hasar gören Şam Uluslararası Havalimanı, uçuşları geçici olarak durdurmuştu.

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