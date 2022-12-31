İsrail’den tepki çeken görüntü

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te belediye kararıyla Filistinli bir aileye kendi evini zorla yerle bir ettirdi.

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Kudüs’teki İsrail belediyesi, Filistinlilere ait bir ev için “ruhsatsız olduğu” iddiasıyla yıkım kararı çıkardı.

Filistinli aile, yıkmamaları durumunda İsrail belediyesinin kararı uygulayacağı ve bu durumda para cezası ödemek zorunda kalacakları için kendi elleriyle evlerini yerle bir etmek zorunda kaldı.

DAKİKALAR İÇİN YIKTIRILDI

Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cevz Mahallesi’nde, 5'i çocuk 9 nüfuslu iki ailenin yaşadığı iki katlı ev, ailenin çağırdığı buldozer tarafından dakikalar içinde yıktırıldı.

Yıkım esnasında evlerinin enkaza dönüşünü izleyen aile ve çocukları hüzünlü anlar yaşadı.

Evin sahibi Mustafa Aramin, burada yaptığı açıklamada, İsrail makamlarından ev ruhsatı almak için harcadığı tüm çabaların boşa çıktığına işaret etti.

AMAÇ YAHUDİ YERLEŞİMLERİNİ GENİŞLETMEK

İsrail yönetiminin kararının, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini artırmak amacıyla Filistinlileri tehcir etme politikasının bir parçası olduğuna dikkati çeken Aramin, şunları söyledi:

“İsrail mahkemesi yaklaşık 1 yıl önce ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıkardı. Yıkımı uzatma kararı almaya çalıştım, ruhsat almaya çalıştım ama ne kadar başvuru yaptıysam hemen ret geldi. Gerekçeleri ise buranın yeşil alan olması ve ulusal park sayılmasıymış. Ama bildiğiniz gibi esas olarak bunun amacı (yasa dışı Yahudi) yerleşim birimi kurmak.”

İsrail makamlarının, hakkında yıkım kararı aldığı konutlara ilişkin uygulamasına işaret eden Aramin, “İsrail polisi pazar gününe (1 Ocak 2023) kadar evi yıkmamız için bizi aradı. Eğer biz yıkmazsak, kendilerinin yıkacağını ve bu durumda 90 bin şekel (yaklaşık 25 bin dolar) para cezası ödeyeceğimizi bildirdi. Ben de bugün yıkmak zorunda kaldım.” dedi.

“ÖMRÜMÜZÜN EMEĞİ DAKİKALAR İÇİNDE YERLE BİR OLDU”

Abisiyle aynı binada yaşayan Mustafa Aramin'in kardeşi Muhammed de, evlerinin enkazını göstererek, “Gördüğünüz gibi, ömrümüzün emeği dakikalar içinde yerle bir oldu. Kendi evimizi kendimiz yıkmak zorunda kaldık.” diye konuştu.

Muhammed, İsrail'in işgal politikalarına ve Filistinlilerin yaşadığı iskan sorununa dikkat çekerek, “Kudüs'ün ve Kudüs'ün evlatlarının yaşadığı sıkıntılar işte böyle. Ruhsat, konut, hepsi buna dahil. Tüm bu sıkıntılara rağmen burası bir mücadele toprağıdır. Allah'ın izniyle ahiret gününe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kudüs’teki İsrail belediyesinden yıkıma ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, 1967’de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait ev ve yapıları “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

Filistinlilerin işgal altındaki kendi topraklarında ise ev inşa etmek için İsrail makamlarından izin alabilmeleri ise, Yahudilerin aksine, çoğu durumda imkansız.

Tüm uluslararası tepkilere rağmen İsrail, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşim birimlerini genişletme amacıyla Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor. (AA)

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