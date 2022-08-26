İsrail’den Türkiye’ye Hamas çağrısı: İlişkilerde en büyük engel
İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian, İsrail’in birkaç hafta içinde Ankara’ya yeni büyükelçi atamasını beklediklerini ancak İstanbul’daki Hamas ofisinin kapatılması konusunda ısrarcı olduklarını söyledi. Lillian, Hamas ofisinin Türkiye-İsrail yakınlaşma sürecinin önündeki en büyük engel olduğunu kaydetti.
İsrail’in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian, Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine ilişkin bugün yeni bir açıklama yaptı.
Gazetecilerle bugün düzenlediği yuvarlak masa toplantısında Lillian, İsrail'in birkaç hafta içinde Ankara'ya yeni büyükelçi atamasını beklediklerini yineledi. İsrail'de 1 Kasım'da yapılacak seçimlerin süreci biraz geciktirebileceğini kaydeden yetkili, İstanbul'daki Hamas ofisinin kapatılmasını beklediklerini de belirtti.
Lillian, Türkiye ve İsrail arasındaki yakınlaşma sürecinin önündeki en büyük engelin Hamas ofisinin İstanbul'daki varlığı olduğunu kaydetti. Gazze'de yönetimi elinde bulunduran Filistin örgütü Hamas'ı “terör örgütü” olarak gördüklerini söyleyen İsrailli diplomat, “İsrail'in Türkiye'den Hamas üyelerini göndermesini beklediği bir sır değil” dedi.
HAMAS NORMALLEŞMEYE KARŞI ÇIKIYOR
12 yıl önce Mavi Marmara baskınıyla bozulan İsrail-Türkiye ilişkileri son dönemde ivme kazanırken, iki ülke geçen hafta diplomatik ilişkileri normalleştirme kararı aldıklarını duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Gerek Hamas gerekse Filistin tarafı bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyor. İsrail'le iyi ilişkiler Filistin davasında bakış açımızın değiştiği anlamına gelmez” demişti.
Hamas ise yayınladığı açıklamada Türkiye’nin İsrail’le ilişkileri normalleştirmesine karşı olduğunu belirtmişti.