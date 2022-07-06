İsrail’in baskınında bir Filistinli öldü
İsrail güçleri dün geceden bu yana Filistin’in Batı Şeria bölgesinde en az 40 Filistinliyi gözaltına aldı, baskında İsrail tarafından aranan bir Filistinli öldü.
İsrail güçleri, bu sabah Batı Şeria’da şüpheli olduğu belirtilen bir Filistinliyi öldürdü ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Filistin yetkilileri İsrail güçlerinin, Filistin'in Batış Şeria bölgesinde en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı. Yetkililer, Filistin'in Ramallah şehrinde İsrail güçlerinin 30 sivili gözaltına aldığını belirtti. Ayrıca Filistin'in El Halil ve Tulkarm şehrinde 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İsrail güçlerinin, Filistinlileri arandıkları gerekçesiyle gözaltına aldığı iddia edildi.