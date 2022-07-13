Tahıl koridoru için İstanbul’da dörtlü zirve

Rusya'nın 140 gündür süren Ukrayna işgaliyle patlak veren tahıl krizinin çözümü için Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’den heyetler, İstanbul’da bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan tahıl krizinin çözümü için İstanbul'da düzenlenen toplantı başladı. Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den (BM) askeri heyetler, Ukrayna tahılının Karadeniz'den sevkiyatının yeniden başlaması için çözüm yollarını ele alıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın deniz yoluyla sevkine ilişkin sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini kaydetmişti.

Reuters haber ajansı, konuyu takip eden diplomatlara göre görüşülen planın, Ukrayna'nın tahıl taşıyan gemileri mayınlı sulardan çıkarmasını, Rusya'nın bölgede ateşkesi sağlayarak gemi geçişlerine izin vermesini ve BM’nin desteğiyle Türkiye’nin gemileri Rusya’nın silah kaçakçılığı endişelerini gidermek üzere teftiş etmesini öngördüğünü aktardı.

UKRAYNA GÜVENLİK GARANTİSİ İSTİYOR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba görüşme öncesi yaptığı açıklamada, güvenlik garantileri verilmediği sürece tahıl sevkiyatının başlayamayacağını söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, krizin çözümü için büyük çaba harcadıklarını kaydetti.

Dünyanın önde gelen tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın tahıl ihraç edememesi, gıda fiyatlarının artmasına ve dünyada gıda krizinin patlak vereceği endişesine yol açmıştı. Tahminlere göre 20 milyon ton tahıl, liman kenti Odessa’dan çıkarılamıyor. Rusya ise gıda krizinden Batılı ülkelerin işgal nedeniyle başlattığı yaptırımları sorumlu tutuyor.

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