İstanbul’daki tahıl anlaşması töreni öncesi Ukrayna’dan sert açıklama

Ukrayna, Rusya'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili olası bir provokasyonuna askeri karşılık vereceği uyarısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak, Ukrayna limanlarını tahıl ihracatı için yeniden açma anlaşmasına yönelik Rusya’nın herhangi bir “provokasyonuna” askeri karşılık vereceklerini açıkladı.

Podolyak İstanbul’da Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni öncesinde Twitter’da yaptığı açıklamada, “Ukrayna, Rusya ile herhangi bir belge imzalamayacak. Türkiye ve BM ile bir anlaşma imzalıyoruz ve onlara karşı sorumluluk alıyoruz. Rusya, Türkiye ve BM ile paralel anlaşmalar imzalayacak” dedi.

Podolyak ayrıca anlaşmanın, “Sevkiyatın Rus gemileri eşliğinde yapılmamasını ve limanlarımızda Rus temsilcilerin bulunmamasını kapsayacak. Provokasyon olması durumunda derhal askeri müdahale edilecek” ifadelerini kullandı.

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