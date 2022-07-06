İsveç Başbakanı, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesini kınadı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinde sol parti milletvekillerinin terör örgütü PKK bayrağı ile poz vermesini kınadı.

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İsveç’in resmi haber ajansı TT'ye konuşan Andersson, “PKK sadece İsveç'te değil AB ülkelerinde de terör örgütleri listesinde. Bu bayrakla poz vermek aşırı derecede uygunsuz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Ann Linde, ise PKK bayraklarıyla poz veren Sol Parti milletvekillerine tepki gösterdi. Linde, Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson’u da etkileyerek, ”Bu kesinlikle kabul edilemez, PKK, 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terörist örgüt ilan edilen ve birçok masumun canına kıyarak vicdanları yaralayan bir örgüttür. Sol parti PKK eylemini derhal bırakmalıdır.” ifadelerini kullandı

Euronews’ta yer alan habere göre Türkiye, Madrid zirvesi öncesi terör örgütü PKK’ya karşı mücadele etmemesi ve savunma sanayi alanındaki yasakları kaldırmaması halinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto edeceği açıklamasını yapmıştı.

Geçen haftaki zirve öncesi üç ülke, ortak bir memorandum yayınlamış ve burada İsveç ve Finlandiya PKK ile mücadele edeceği vaadinde bulunmuştu.

İsveç'in Gotland Adası'nda Sol Parti'nin dünkü yaz kampında Sol Parti milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcolm Jallow ve Lorena Delgado Varas, PKK ve YPG bayraklarıyla poz vermişti.

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