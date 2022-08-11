İsveç, Türkiye’nin istediği adamı iade etmeye karar verdi

İsveç hükümeti, Türkiye'nin iadesini istediği bir kişinin gönderilmesini kabul etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla birlikte NATO’ya girmek için harekete geçen Finlandiya ve İsveç’in üyelik sürecine veto verdikten sonra ikna edilen Ankara’nın talebine olumlu yanıt geldi.

Özellikle İsveç’ten terör örgütü üyelerinin iadesini isteyen Ankara, her iki ülkenin üyeliğini de askıya almış fakat Madrid’de geçen haftalarda gerçekleşen zirvede ikna edilmişti. Geçmişte “vatandaşlarını” iade etmeme kararı aldığını ve Türkiye ile işbirliği yapmayacağının sinyalini verne İsveç’ten dikkat çekici bir karar geldi.

İsveç hükümeti, Türkiye’nin dolandırıcılıktan iadesini istediği bir adamın gönderilmesine karar verdi. Stockholm yönetimi böylelikle Türkiye’nin isteğini yerine getirmiş oldu. İsveç’in NATO’ya girme süreci NATO üyesi ülkeler, İsveç-Finlandiya ve Türkiye arasında gerilime sebep olmuştu.

Ankara, Temmuz ayında iki ülkeyi teröristleri korumakla suçlamış fakat NATO Liderler Zirvesi’nde taraflar çözüm yoluna gitmeyi başarmıştı. 30’lu yaşlarındaki adamın iadesi ile birlikte Türkiye-İsveç arasında yapılan anlaşmanın da yürürlüğe girdiği görüldü.

İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson, “Bu normal bir rutin. Bahsi geçen kişi bir Türk vatandaşı ve 2013 ve 2016 yıllarında dolandırıcılık ve sahtekarlıktan hüküm giymiş birisi” dedi.

Yüksek Mahkeme konuyu inceledi ve iadesinin önünde bir engel olmadığını söyledi. Adalet Bakanlığı Sözcüsü ise konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, bahsi geçen adamın Türkiye’nin İsveç’e verdiği listede olup olmadığı da bilinmiyor.

İsveç’te geçen yıl gözaltına alınan adamın detaylarını ise SVT televizyonu yayınladı. SVT, bahsi geçen adamın Hıristiyan dinine geçtiği, zorunlu askerlik görevini yerine getirmediğini ve Kürt kökenli olduğunu dile getirdi.

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