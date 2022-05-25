İsveç ve Finlandiya heyetleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına itirazlarıyla ilgili tartışmalar sürerken iki ülkeden heyetler bugün Türkiye’yi ziyaret ediyor.

Sozcu.com.tr

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İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, “İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz ile İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlığındaki İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecektir” denmişti.

Görüşme sürerken İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan da açıklama geldi. Andersson “Türkiye ile İsveç arasındaki müzakerelerde basında net şekilde yer almayan bir dizi talebin üzerinden geçeceğiz. Bu talepler arasında mesela İsveç’in nereye mali yardım gönderebileceği ve silah sattığıyla ilgili konular var. Terör örgütlerine silah veya para sağlamıyoruz” dedi.

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