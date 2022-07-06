İsveç ve Finlandiya’nın NATO süreci başladı: İlk onay Kanada’dan

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini onayladığını duyurdu. Trudeau, Bugün Kanada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak için Katılım Protokollerini onaylayan ilk ülke oldu. Bu, iki ülkeyi tam üyeliğe bir adım daha yaklaştırıyor dedi.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanadanın, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya Katılım Protokollerini onaylamasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Trudeau yaptığı açıklamada, Bugün Kanada, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmak için Katılım Protokollerini onaylayan ilk ülke oldu. Bu, iki ülkeyi tam üyeliğe bir adım daha yaklaştırıyor ifadelerini kullandı. Kanada’nın, protokolleri mümkün olan en kısa sürede onaylayabilmek için adımlar attığını ifade eden Trudeau, buna ek olarak Avam Kamarasında yapılan oylamada, iki ülkenin ittifaka katılmasının oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

“ÜYELİKLERİ NATO’YU GÜÇLENDİRECEK”

Trudeau, Kanada’nın, iki ülkenin NATO’ya hızlı ve etkili bir şekilde entegre olma ve ittifakın toplu savunmasına katkıda bulunma yeteneğine tam olarak güvendiğini belirterek, “İttifak ile yakın ortaklıklarını ve transatlantik güvenliğe değerli katkılarını her zaman memnuniyetle karşılıyoruz. Üyelikleri NATO’yu güçlendirecek ve tüm NATO üyelerini, düşmanların müdahale fırsatlarını sınırlamak için onay süreçlerini hızla tamamlamaya çağırıyoruz. NATO, bölgede barış, demokrasi ve ortak değerlerde birleşmiş olarak istikrar ve iş birliğini desteklemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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Ayrıca, İsveçin Kanada Büyükelçisi Urban Ahlin de sosyal medya hesabından konuya dair yaptığı açıklamada Kanadaya teşekkür ederek, Kanada, onay belgesini Kuzey Atlantik Antlaşması’nın emanetçisi olan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’na teslim eden ilk ülke oldu! ifadelerini kullandı.