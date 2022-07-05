İsveç’te muhalefet Erdoğan üzerinden hükümete ateş püskürdü
İsveç'te muhalefet partilerinin Türkiye ile yapılan NATO anlaşmasına tepkileri büyüyor.
Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından üç ülke arasında imzalanan mutabakata İsveç’te tepkiler sürüyor.
İsveç’te Sol Parti üyesi Nooshi Dadgostar, Türkiye ile yapılan anlaşmaya karşı çıkarken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İsveç halkının insan haklarına verdiği desteği susturmaya çalıştığını” öne sürdü.
Dadgostar, Türkiye ile yapılan anlaşmanın oldukça endişe verici olduğunu dile getirirken, Magdalena Andersson’ın Erdoğan ile el sıkışmasının İsveç’in bugüne kadar benimsediği tutuma uzak olduğunu iddia etti.
İsveç’te muhalefetteki Yeşiller Partisi eş lideri Marta Stenevi, silah ihracat kurallarında yapılan değişikliklerin “çok endişe verici” olduğunu söylemişti.