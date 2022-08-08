‘İsveç’ten iade edilecek teröristler, Norveç’e sığınma başvurusunda bulunabilir’ iddiası

İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği teröristlerin Norveç'e sığınma başvurusunda bulunabileceği iddiası tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsveç’in Türkiye’ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyelerinin Norveç’e sığınma başvurusunda bulunabileceği öne sürüldü.

Norveç Göçmenler Ofisi Sığınmacı Bölüm Şefi Line Zahl Kvakland, Klassekampen gazetesine yaptığı açıklamada, bu kişilerin Norveç’e sığınma başvurusu yaptıkları taktirde başvurularının kabul edilip olağan şekilde inceleneceğini belirtti.

Norveç’e sığınma başvurusu iddiasına ilişkin konuşan Uluslararası Hukuk ve Mülteci Uzmanı Profesör Terje Einarsen de, bunun zor bir uygulama olduğunu ve Türkiye’nin bu duruma şiddetle karşı çıkacağını aktardı. İsveç’in NATO üyeliği ön koşulu için Türkiye ile yaptığı anlaşmayı hatırlatan Einarsen, bu anlaşmanın bütün NATO ülkelerini kapsadığını vurguladı.

NATO’ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde Türkiye’nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir 20 ülkeden İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılımına onay

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın iadesini istediği İsveçli vekil ülkesinde kriz çıkardı: 'Anayasaya aykırı hareket edildi'