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İsveç’ten NATO açıklaması: Türkiye ile anlaşma için tarih verdi

Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başlamasıyla birlikte NATO'ya üyelik için sıraya giren İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasındaki anlaşmazlık için bu hafta kritik bir dönemeç olacak... Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi öncesinde İsveç Dışişleri Bakanı Linde, anlaşma ile ilgili tarih verdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:56 - 28 Haziran 2022 Güncellenme:
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İsveç’ten NATO açıklaması: Türkiye ile anlaşma için tarih verdi

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte NATO’ya üye olmak için süreci başlatma kararı alan İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini veto etme tehdidinde bulunan Türkiye bugün Madrid’de gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi’nde gündemin birinci maddesi olacak.

İsveç medyasına telefonla demeç veren İsveçli bakanın açıklamalarını uluslararası haber ajansları “son dakika” ibaresiyle servis etti.

Ankara, iki ülkenin terör örgütleriyle mücadele etmede işbirliği yapmadığı ve iadesi istenen bazı teröristleri göndermediği gerekçesiyle ve uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını talep ederek iki ülkenin üyeliğine engel oldu.

Bugün İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi’nde sadece Türkiye-İsveç-Finlandiya değil, bütün NATO üyesi ülkeler bu krizin çözülmesi için harekete geçmeye hazırlanırken dikkat çekici bir açıklama İsveç’ten geldi.

“BUGÜN ANLAŞMA OLABİLİR” İMASI

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye ile NATO üyeliği konusunda görüşmelerin devam ettiğini ve ilerleme sağlandığını söyledi. İsveç’in çok okunan gazetelerinden SVD’de yayınlanan açıklamalarda Linde, “Bugün olumlu bir gelişme ihtimaline hazırız, ancak biraz daha vakit de alabilir. Öyle olması durumunda, sabırlı kalacağız ve zirveden sonra görüşmelere devam edeceğiz” dedi.

Linde, görüşmelerde başarı elde edilmesini ve bir anlaşma yapılmasını beklediklerini de dile getirdi.

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