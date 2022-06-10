İsveç’ten NATO kriziyle ilgili açıklama

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna itirazları sürerken, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO üyelik başvurusu hakkında Türkiye ile görüşmelerde yapıcı bir ilerleme kaydetmeyi hedeflediğini açıkladı.

Linde, “Başvurumuz NATO üyeleri arasında büyük ölçüde destek aldı” dedi. İsveçli bakan, parlamentoya yaptığı açıklamada “Hedefimiz, yapıcı bir yaklaşımla Türkiye’nin dile getirdiği sorunlara dair ilerleme kaydetmek” ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından geçen ay NATO’ya katılmak için başvuru yapmıştı. Türkiye ise “terör örgütlerine destek ve silah yaptırımları” gerekçesiyle iki ülkenin üyeliğine itirazlarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili müzakereler için İsveç ve Finlandiya'dan gelen heyetlerle geçen ay yapılan görüşmelerde de önemli bir ilerleme sağlanamamıştı.

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