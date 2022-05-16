İsveç’ten NATO üyeliğiyle ilgili açıklama

Finlandiya'nın ardından gözlerin çevrildiği İsveç'te Başbakan Magdalena Andersson ülkesinin NATO'ya katılımıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Finlandiya dün resmi olarak NATO’ya başvuru yaptığını açıklamıştı. Bugün de İsveç’ten benzer bir adım geldi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve ana muhalefet partisi lideri Ulf Kristersson düzenledikleri ortak basın toplantısında, NATO’ya başvurmaya karar verdiklerini açıkladı.

Ülkesinin komşu Finlandiya ile hareket ettiğini kaydeden Andersson, “İsveç en iyi NATO içinde korunur. Ne yazık ki yakın gelecekte bu yaklaşımın (Rusya’nın eylemleri) tersine çevrileceğine inanmak için bir nedenimiz yok” ifadelerini kullandı.

Andersson, bir yıldan kısa bir süre içerisinde NATO’ya üyeliğin tamamlanmasını beklediklerini de duyurdu.

Karara ilk tepki Danimarka, İzlanda ve Norveç’ten geldi. Üç ülke liderleri de İsveç’in NATO kararını desteklediklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, İsveç ve Finlandiya’ya yönelik bir tehdit karşısında, İzlanda, Norveç ve Danimarka’nın desteğe hazır olduğu bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsveç’in NATO kararından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlginizi Çekebilir Putin'den Finlandiya ve İsveç üzerinden NATO'ya tehdit

İlginizi Çekebilir 5 soruda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci

İlginizi Çekebilir NATO gerilimi... İsveç, Türkiye'ye heyet gönderiyor