İsveç’ten Türkiye açıklaması: Suçlamalar temelsiz

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik başvurularına itirazlarıyla ilgili tartışmalar sürerken İsveç’ten konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Öte yandan Türkiye'nin İsveç ile Finlandiya'dan heyetlerle bu hafta yaptığı görüşmelerde de sınırlı ilerleme sağlandığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin ülkesinin ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna itirazlarıyla ilgili olarak Twitter'da açıklama yaptı.

Linde, “demokratik gruplardaki İsveçli siyasetçilerin terör örgütü PKK'yı temsil ettiği haberleri doğru değildir” ifadelerini kullandı. Linde, “Şiddet, terör ve aşırılığın demokratik toplumumuzda hiçbir yeri yoktur. Bunlar ciddi ve temelsiz suçlamalar” diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'ya adaylık başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın PKK ile FETÖ terör örgütlerine destek olduğunu ifade ederek askeri ittifaka üyeliklerine karşı çıkacağını söylemesi büyük tartışmaya yol açtı. Ann Linde, geçen hafta Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “İsveç ile ilgili çok yayılan #dezenformasyon sonrasında hatırlatmak isteriz ki 1984'te Olof Palme hükümeti PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü olarak tanıyan ilk ülkedir” demişti.

“GÖRÜŞMELERDE SINIRLI İLERLEME SAĞLANDI”

Türkiye’nin İsveç ile Finlandiya’nın NATO’ya katılması hakkındaki itirazlarını ele almak üzere bu hafta iki ülkeden heyetlerle yapılan görüşmelerde de sınırlı ilerleme sağlandığı bildirildi.

İki kaynağın Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, çarşamba günü yapılan heyetler arası görüşmelerin bir sonraki turunun ne zaman yapılacağı netleşmedi. Üst düzey bir Türk yetkili, “Kolay bir süreç değil. Somut adımlar atmaları gerek. Görüşmeler devam edecek fakat görüşme tarihi çok yakın değil gibi gözüküyor” dedi.

İkinci bir kaynak ise görüşmelerde net bir mesafe alınamadığını, görüşmelerin devamına yönelik bir takvim belirlenmediğini ifade ederek, 29-30 Haziran’da Madrid’de yapılacak NATO zirvesi öncesinde Türkiye’nin itirazlarının ortadan kalkmamış olacağına işaret etti. Aynı kaynak, Türk yetkililerle İsveçli ve Finlandiyalı heyetler arasında önce ayrı ayrı yapılan, sonra tüm tarafların katıldığı beş saatlik görüşmenin samimi geçtiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada, “Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir, ancak Türkiye'nin iki ülkenin üyeliği ile ilgili koyduğu rezervin sebebi bu ülkelerin terör örgütleriyle ilişkileridir. Finlandiya ve İsveç'in güvenlik endişelerini anlıyoruz ama herkesin Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini de anlaması gerekiyor” diye konuşmuştu.

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