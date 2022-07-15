İsviçre’de bir devrin sonuna mı geliniyor? NATO üyeliğine destek artıyor

Yıllardır tarafsızlığını koruyan İsviçre, NATO'ya sıcak bakmaya başladı.

Sozcu.com.tr

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Dünya üzerinde tarafsızlığını koruyan nadir ülkelerden biri olan İsviçre’de NATO sesleri yükselmeye başladı…

Yıllardır tarafsız olan ve diplomatik kriz ve savaşlara dahil olmayarak vatandaşlarını koruyan İsviçre’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte NATO’ya dahil olma fikri yaygınlık kazanmaya başladı.

İsviçre ordu akademisi ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi’nin yaptığı anket çalışmasında 1000 kişiye bazı sorular soruldu. Anket çalışmasından çıkan sonuçta, İsviçre halkının NATO’ya girmeye sıcak baktığı ortaya çıktı.

Ankete katılanların yüzde 89’u tarafsızlığı savunurken bu oranın 24 Şubat’taki Rusya işgalinden önce yüzde 96 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Sadece 6 ay içerisinde yaklaşık yüzde 7’lik bir kitle NATO’ya üyeliğe sıcak bakmaya başladığını duyurdu. Ankete katılanların yüzde 80’i İsviçre’nin güçlü bir ordusu olması gerektiğini söylerken, yüzde 74’ü de bu ordunun tam teçhizatlı olması gerektiğini savundu.

Avrupa’nın en büyük asker rezervlerine sahip olan ülkesi İsviçre’de tank, zırhlı araç ve uçakların eskimesi bir sorun yaratıyor.

İsviçre’de yapılan ankete katılanlar yüzde 19’u hükümetin savunmaya daha çok para harcaması gerektiğini söyledi.

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