İsviçre’de F-35 krizi büyüyor: Hükümet el attı

İsviçre hükümeti, Hava Kuvvetlerine alınması öngörülen Lockheed Martin F-35 Lightning II avcı uçaklarının alımıyla ilgili referandum girişimini engelledi.

Sozcu.com.tr

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Sosyalist Parti ve Yeşiller ile “Ordusuz İsviçre Grubu” hareketi tarafından başlatılan “Stop F-35” hareketi, 16 Ağustos’ta referandum düzenlenmesi için gerekli imza sayısına ulaştığını açıklamıştı.

İsviçre'de herhangi bir halk girişiminin dikkat alınması için 100 bin imza toplanması gerekiyor.

Federal Sivil Koruma Dairesi (DDPS), ABD ile üzerinde görüş birliği sağladığı anlaşmanın son imza tarihinin dolmadan önce halk oylaması düzenlemek için zamanın yeterli olmadığını bildirdi.

ABD'ye verilen F-35 siparişinin sözleşmesinin 31 Mart 2023’ten önce imzalanması gerekiyor. Sözleşmenin değeri 5 milyar İsviçre Frangı (5,4 milyar dolar) tutuyor.

DDPS, “İhale sözleşmelerinin Mart 2023’ün sonundan önce imzalanmaması halinde teklifin geçerliliğinin uzatılması için ek müzakerelerin gerekli olacağını” belirtti.

Açıklamada ayrıca, enflasyon artışı ve çok sayıda talep nedeniyle uçakların anlaşılan fiyattan alınamayabileceği ifade edildi.

DDPS, başta Finlandiya, Almanya ve Kanada olmak üzere bazı ülkelerin de F-35 satın alma niyetlerini açıkladıkları göz önüne alındığında, avcı uçaklarının alımının referandum nedeniyle ertelenmesi durumunda teslimat sırasını kaybedebileceğini de bildirdi.

İsviçre, ilk F-35’in 2025 yılına kadar Hava Kuvvetlerine teslim edilmesini bekliyor.

Stop F-35 hareketi ise DDPS'nin kararını şiddetle kınadı.

Bir basın açıklaması yapan Stop F-35 hareketi, “Federal Konseyin bu kararla, İsviçre tarihinin en pahalı silah sözleşmesi olan F-35’in satın alınmasıyla ilgili gerçeklere dayalı bir kamuoyu tartışmasından kaçmak istediğini” kaydetti.

İsviçre Sosyalist Partisinden Pierre-Alain Fridez, “Seçmenlerin İsviçre tarihinin en büyük silah sözleşmesini oylayabilmesini talep ediyoruz. Ne eksik, ne fazla!” dedi.

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