İsviçre’ye uçuşlar durdu

İsviçre hava sahasını kapattı... Türkiye ve başka ülkelerden giden uçaklar, komşu ülkelere indiriliyor. İsviçre'den de uçaklar kalkamıyor. Nedeni ise ülkenin hava sahasını denetleyen sistemin arızalanması.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsviçre’deki hava kontrol sistemi Skyguide'de ortaya çıkan bir arıza nedeniyle, İsviçre'ye giden uçaklar ülkeye inemiyor. İsviçre’de hava sahası kapatılırken tüm uçaklar, Fransa veya Almanya'ya yönlendirilmeye başlandı.

Zürih ve Cenevre havaalanlarına kesinlikle iniş yapılamıyor. Bern Havaalanı'na inişler de mümkün değil. Tarifeli uçaklar başka alanlara yönlendirilirken, görerek iniş yapabilen küçük özel uçakların inişi ise mümkün.

TÜRKİYE UÇAĞI BAŞKA ALANA

Arızadan kaç uçuşun etkilendiği bilinmiyor ama yükü şu anda Milano, Viyana ve Basel havaalanları çekiyor.

Türkiye'den Zürih, Cenevre, Bern ya da başka İsviçre kentine giden uçaklar da, komşu ülkelere yönlendiriliyor. Uluslararası gelen uçakların yanı sıra, İsviçre’den kalkacak olan, AB’ye ve özellikle Almanya’ya olan çok sayıda uçuş da iptal edilmiş durumda.

TRANSİT DE YOK

İsviçre üzerinden transit geçen uçaklara da izin verilmiyor. Yani üst uçuşlar da mümkün değil. Flightradar24'ün raporları da İsviçre üzerindeki uçuş hattının değiştiğini gösteriyor.

Arızanın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, Swiss Air daha da uzun sürebileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir Yunanistan'daki Türk Konsolosluğu önünde çirkin tahrik: Polis engellemedi

İlginizi Çekebilir Erdoğan: Turkish Airlines değil, Türkiye Hava Yolları yazacağız