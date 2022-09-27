İtalya sağcı koalisyonu tartışıyor: Erdoğan çatlak yaratacak mı?

Avrupa'da şok etkisi yaratan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri isimli siyasi parti ve lideri Giorgia Meloni'nin zaferi gündemden düşmüyor... İtalyan siyasetinin bir dönemine damga vuran Haydi İtalya'nın lideri Silvio Berlusconi ve aşırı sağcı Kuzey Ligi ile koalisyon hükümeti kurmaya yakın olan Meloni'nin zaferi ile ilgili dikkat çekici iddialar geldi.

Yiğit Can KAYTMAZ

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Son yıllarda siyasi anlamda istikrarı sağlayamayan Avrupa ülkelerinden biri olarak öne çıkan İtalya’da hafta sonu yapılan seçimlerden sağ ittifak zaferle ayrılırken bu sonuçlar hem Avrupa Birliği nezdinde hem de uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İtalya’da son dönemde yıldızı parlayan sağcı siyasetçi Giorgia Meloni ve partisi İtalya’nın Kardeşleri seçimden zaferle çıkarken bir döneme damga vuran Silvio Berlusconi’nin partisi Haydi İtalya ve aşırı sağcı lider Matteo Salvini’nin Kuzey Ligi de oylarını artırdı. Meloni’nin Berlusconi ve Salvini ile ittifakını devam ettirmesine kesin gözüyle bakılırken, sağ koalisyonun ise kurulmadan sallantıda olduğu belirtildi.

Koalisyondan önce Salvini, Meloni ve Berlusconi’nin arasının pek de iyi olmadığına dair haberler çıkmaya başladı. Seçimden zaferle ayrılan Meloni’ye en büyük darbenin koalisyon ortaklarından gelebileceğine dikkat çeken Avrupa basını, “Salvini, Meloni’yi ‘baş belası’ olarak tanımlamıştı. Berlusconi’nin de Meloni’ye destek vermeyeceğine dair dedikodular var” yorumunu yaptı.

“BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNA OTURURSA RAHATSIZLIK ÇIKAR”

İngiliz The Guardian’da yer alan haberde, “Meloni’nin olası hükümetinin istikrarına bir diğer tehdit de koalisyon içerisinde gelebilir. Bu birlik kamuoyu önünde birlikte poz vermesine rağmen popülaritesi Meloni’nin yükselişiyle birlikte azalan Salvini, Meloni’nin başbakanlık koltuğuna oturmasından rahatsız olabilir” yorumuna yer verdi.

Bunga bunga partileriyle siyasi kariyerinde büyük bir darbe alan Berlusconi’nin de Meloni’ye destek olmayacağına dair iddialar da ayyuka çıktı. Meloni, Berlusconi’nin üçüncü hükümetinde gençlik bakanı olarak görev almıştı.

Öte yandan Berlusconi ile Meloni arasındaki bir diğer gerilimin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili olması ihtimali öne çıkıyor… İtalyan medyasında yer alan haberlerde İtalya’nın son yıllardaki en büyük derdi olan mülteci sorununu çözmenin de zorluğuna dikkat çekildi. İtalyan medyası Türkiye ile yakınlaşma ihtimali olabileceğini yazarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Berlusconi’nin çok iyi bir ilişkisi olduğu da biliniyor. Buna karşılık Meloni’nin ise hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Türkiye’ye karşı çok sert bir tutumda olduğu bilinen bir gerçek.

Sosyal medya hesapları üzerinden sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye karşıtı mesajlar atan ve Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olduğunu dile getiren Meloni, bu konuda da müttefikleriyle karşı karşıya gelebilir.

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