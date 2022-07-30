Abone Ol

İtalya’da Afrikalı sokak satıcısını öldüren şahıs gözaltına alındı

İtalya'da Civitanova Marche bölgesinde Nijeryalı sokak satıcısını döverek öldüren adam gözaltına alındı.

Yayınlanma: 23:52 - 30 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İtalya’nın Macerata kentinin 40 kilometre güneydoğusunda yer alan Civitanova Marche bölgesinde 39 yaşındaki Nijeryalı satıcı Alika Ogorchukwu, dün öğleden sonra satış yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Polis Şefi Matteo Luconi, 32 yaşındaki saldırgan Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo’nun gözaltına alındığını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, saldırgan Ferlazzo’nun, önceden geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneğiyle yürüyen Ogorchukwu’ya önce koltuk değneğiyle saldırdığı, yere düşünce de üzerine çıkıp kafasını yere vurduğu görüldü.

Solcu Demokrat Parti Başkanı Enrico Letta, sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek, “Alika Ogorchukwu’ya yapılan saldırı bizi dehşete düşürdü. Eşi görülmemiş bir vahşet. Çevredekilerin ilgisizliği ise hiçbir şeye gerekçe olamaz” ifadelerini kullandı.

İtalya'da havayolu çalışanlarından grev: 500 uçuş iptal edildi İlginizi Çekebilir İtalya'da havayolu çalışanlarından grev: 500 uçuş iptal edildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Demokrat Parti İtalya kaza Polis saldırı sosyal medya