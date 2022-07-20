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İtalya’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

İtalya'da devam eden orman yangınlarında Toskana bölgesindeki Massarosa tepelerinde yaklaşık 400 hektar alan küle döndü.

Yayınlanma: 12:12 - 20 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Avrupa ülkelerinde sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları devam ediyor. İtalya’da Toskana bölgesinde yer alan Lucca’ya bağlı Massarosa tepelerinde pazartesi günü çıkan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Massarosa’da 100’den fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Toskana Bölge Başkanı Eugenio Giani, “Bu korkunç bir yangın” ifadelerini kullanarak, yaklaşık 400 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Alevlerin risk oluşturduğu evlerin boşaltıldığını aktaran Giani, söndürme çalışmalarının 5 uçak ve 5 helikopterle sürdürüldüğünü kaydetti.

Ülkenin kuzeydoğusu ile kuzeybatısını birbirine bağlayan A4 otoyolunun bazı bölümleri de Trieste ile Gorizia arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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