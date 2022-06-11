İtalyan basını: Eczacıbaşı çalışanlarını taşıyan helikoptere ait olabilecek enkaza rastlandı

İtalya'nın La Republicca gazetesi, dün içerisinde Eczacıbaşı çalışanlarının yer aldığı helikoptere ait enkaz parçalarının bulunmuş olabileceğini duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İtalya’da 9 Haziran'da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanından kalkan ve içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin Modena civarında radar temasının kesilmesinin ardından bugün helikopterin enkazına ulaşıldı.

İtalyan basınının son dakika olarak duyurduğu habere göre, Apeninler üzerinde kaybolan helikoptere ait enkaz parçalarına Cusna Dağı’nda rastlandı.

Treviso'daki bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere havalanan helikopter için gece yarısına kadar yürütülen arama çalışmalarında sonuç alınamamış, bu sabah 07.00’den itibaren arama çalışmaları yeniden başlamıştı.

SON DAKİKA OLARAK DUYURULDU

Bugün arama çalışmaları sırasında, helikopterin enkazı ile uyumlu olabilecek parçalar Cusna Dağı’nda tespit edildi. Henüz olayla ilgili daha detaylı bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan, İtalyan Gazzetta di Modena gazetesi, iki Lübnanlı yolcudan birinin oğluna attığı videodan söz etti. Gazeteye göre, Lübnanlı yolcu şiddetli fırtınadan geçerken helikopterin yaşadığı zor anları oğluna video yoluyla gönderdi. İtalyan basını, soruşturma sürdüğü için videonun basın ile paylaşılmadığını yazdı.

Helikopterde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'da bulunan 4 çalışanı, 2 Lübnan vatandaşı ve İtalyan pilot bulunuyordu.

Helikopterde bulunan Türk isimler Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak olarak açıklanmıştı.

İlginizi Çekebilir İtalya'da içinde 4 Türk'ün bulunduğu helikopter kaybolmuştu... Eczacıbaşı bölgeye gitti

İlginizi Çekebilir İtalya'da 7 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu

İlginizi Çekebilir Eczacıbaşı'ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama