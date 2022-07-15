Ivana Trump’ın ölüm sebebi belli oldu: Türk kuaföre gidiyormuş

ABD medyasına konuşan yetkililer ve kaynaklar, Ivana Trump'ın evinde merdivenden düşerek yaşamını yitirdiğini duyurdu. New York'taki evinden kuaför randevusuna gitmek için hazırlanırken olayın yaşandığı da belirtildi. Trump'ın St. Tropez'de tatile gitmeden önce saç bakımı yaptırmak istediği de öne sürüldü.

TÜRK KUAFÖR KONUŞTU: RANDEVUSUNU İPTAL ETTİ

Trump ile 1977-1992 yılları arasında evli kalan ve “Trump hanedanlığının” arkasındaki isimlerden biri olarak bilinen Ivanka’nın kuaförünün ise Türk olduğu ortaya çıktı. Ivana’nın New York’ta bulunan Salih Çakırca isimli bir kuaföre düzenli olarak gittiği belirtildi. Kuaför, Ivana Trump’ın perşembe günkü randevusuna gelmediğini söyledi.

Salih Çakırca’nın kardeşi Fatih Çakırca, İngiliz Daily Mail gazetesinin internet sitesine konuştu. Çakırca, “Ben onu 20 yıldır tanıyorum. Çok iyi bir hanımdı ve ölüm haberini alınca şok olduk ve çok üzüldük. Bugün saat 14.00’te randevusu vardı fakat iptal edildi” dedi.

Ivana Trump’ın evine yakın olan Salih Salon’da kardeşiyle birlikte çalışan Fatih Çakırca, “Onun Eylül ayında St. Tropez’ye gideceğini biliyordum. Geçen hafta Cuma günü de geldi ve hatta saçını ben yaptım. Çok harika bir insandı. Sağlıklı ve mutlu görünüyordu. Çok sevgi dolu ve sevecen birisiydi” dedi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Ivana Trump, New York'taki evinde hayatını kaybetti. Sevenlerine bunu bildirmekten dolayı çok üzgünüm. O Harika ve ilham verici bir hayat süren güzel ve harika bir kadındı. Gurur ve neşesi üç çocuğu Donald Jr., Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da onlarla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana” dedi.

Çekya doğumlu olan Ivana Trump, 1977'de Trump ile evlenmiş, ikili 15 yıl sonra 1992'de boşanmıştı.

Trump, Ivana Trump’ın ikinci eşiydi. Trump çifti, 1980'lerde ve 1990'larda New York'ta önemli isimler arasında yer alırken, ayrılıkları kamuoyunun yoğun ilgisini çekmişti.

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