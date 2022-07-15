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Ivana Trump’ın ölüm sebebi belli oldu: Türk kuaföre gidiyormuş

ABD'nin eski başkanlarından ünlü iş insanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölümü ülkede şok etkisi yarattı. 70'lerinde olmasına rağmen sağlığı ve morali iyi olan Ivana Trump'ın evindeki merdivenlerden düştüğü öğrenilirken, Türk kuaförle olan randevusuna gitmek için acele ettiği öne sürüldü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:47 - 15 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Ivana Trump’ın ölüm sebebi belli oldu: Türk kuaföre gidiyormuş

ABD‘nin eski Başkanı Donald Trump’ın ilk eşi Donald Jr., Ivanka ve Eric Trump’ın anneleri Ivana Trump dün 73 yaşında hayatını kaybetti.

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