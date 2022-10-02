Abone Ol

Japonya’da 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Japonya’da 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı’na (JMA) göre, Miyazaki kıyıları açıklarında yerel saatle 12.02’de 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ajans, depremin, bölgedeki Osumi Yarımadası açıklarında 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından “dev dalga” uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Ehime, Saga, Kumamoto, Oita ve Kagoşima eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.

Kyushu Electric Power (Kyuden) tarafından işletilen Kagoşima’daki Sendai Nükleer Güç Tesisi’nde ise anormallik saptanmadı. (AA)

Japonya'da eski Başbakan Abe için devlet töreni: Kraliçe'nin cenazesinden bile pahalı İlginizi Çekebilir Japonya'da eski Başbakan Abe için devlet töreni: Kraliçe'nin cenazesinden bile pahalı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Başbakan deprem Dünya İngiltere Japonya kurban Meteoroloji