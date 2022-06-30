Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 12 kişi öldü

Japonya’nın başkenti Tokyo'da termometreler 1875 yılından bu yana Haziran ayında görülen en yüksek değer olan 36.4'ü gösterdi. Ülkenin farklı kesimlerinde sıcaklık değerleri 39 dereceyi aşarken, en az 12 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

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Japonya’da başkenti Tokyo’da sıcaklık rekoru kırdı. Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamada, bugün 1875 yılında söz konusu alanda verilerin toplanmaya başlamasından bu yana Haziran ayında görülen en yüksek değer olan 36.4 derecelik sıcaklığın ölçüldüğü bildirildi.

Japonya’nın Saitama eyaletinde 39.9, Gunma eyaletinde 39.7 ve Shizuoka’da 39.4’ü bulan sıcaklar, en az 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Tokushima eyaletindeki Naruto şehrinde yaşayan 80’li yaşlarında 1 adamın dün evinde ölü bulunduğu açıklanırken, yapılan detaylı incelemede şahsın sıcak çarpması sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edildiği bildirildi. Evde klima ya da vantilatör bulunmadığı öğrenildi. Tokyo Adli Tıp Kurumu ise, başkentte Haziran ayında en az 11 kişinin sıcak çarpmasından öldüğünü duyurdu.

JMA, aşırı sıcaklar nedeniyle mecbur olmadıkça dışarıya çıkmama çağrısında bulunurken, uzmanlar ise bol sıvı tüketilmesi, klima kullanılması ve yakın temas bulunmayan açık alanlarda maske takılmaması konusunda uyardı.

Tokyo’nun kuzeybatısındaki Isesaki şehri dün Japonya’da Haziran ayında kaydedilen en yüksek değer olan 40.2 derece ile sıcaklık rekoru kırmış, pazartesi ve salı günleri elektrik tasarrufu çağrısı yapan hükümet, gereksiz enerji kullanımından kaçınma uyarısını dün de yinelemişti. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), aşırı sıcakların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini açıklarken, uzmanlar sıcak çarpması riskine dikkat çekmişti.

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