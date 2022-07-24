Japonya’da panik: Yanardağ patladı, tahliye uyarısı geldi
Japonya'nın kuzeybatısındaki Kagoshima bölgesinde bulunan bir yanardağ patladı. Uzmanlar en üst seviyeden uyarı yaparak "bölgeden kaçın" çağrısı yaptı.
Depremlerin gündelik hayatın bir parçası olduğu Japonya’nın kuzeybatısında panik yaşanıyor… Kagoshima bölgesindeki Sakurajima yanardağı bugün patladı. Japonya Meteoroloji Ajansı yerel saatle akşam 20.00 sularında yanardağın patladığını duyurdu.
Yetkililer bölgede yaşayanların evlerini ve bölgeyi tahliye etmesini istedi. Yetkililer 5 kademeli alarm seviyesinin en üst seviyesinde uyarıda bulundu. Japon polisi ilk belirlemelere göre yanardağın patlaması sonrasında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.
Sakurajima yanardağı, ülkenin en aktif yanardağlarından biri olarak bilniyor.