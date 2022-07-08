Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe suikasta uğradı: Vurulma anı ortaya çıktı

Dünya, Japonya'nın eski başbakanlarından Shinzo Abe'nin güpegündüz suikasta uğramasıyla sarsıldı. Ülkenin batısındaki Nara'da bir konuşma yaptığı sırada arkadan saldıran silahlı bir saldırgan ateş etti. Bilinci kapanan Abe'nin vurulma anı ise kameralara yansıdı. Yaka paça gözaltına alınan saldırgan ile ilgili yeni bilgiler geldi.

Sozcu.com.tr

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Japonya ülkenin eski başbakanı Shinzo Abe, ülkenin batısındaki Nara’da konuşma yaptığı sırada suikasta uğramasının şokunu yaşıyor.

67 yaşındaki Abe’nin sağlık durumunun kötü olduğu belirtilirken, eski başbakana olay yerinde müdahale yapıldı.

Saldırı sonrasında 42 yaşındaki bir adam gözaltına alındı. Abe’nin kalabalığa konuşma yaptığı sırada vurulduğu da belirtildi. Yeniden seçime gitmeye hazırlanan ve kampanyası için konuşma yapan Abe’nin kalp krizi geçirdiği ve yaşam belirtisi göstermediği kaydedildi.

GÖRGÜ TANIKLARI: İKİ EL ATEŞ ETTİ

Devlet televizyonu NHK, Abe’nin yerde kanlar içinde kaldığı görüntüleri paylaşırken görgü tanıkları da yaşananları anlattı.

NHK’ye konuşan bir kadın, “Konuşma yapıyordu ve adam arkadan geldi. İlk silah sesi bir oyuncak gibi geldi. Yere düşmedi ama büyük bir patlama oldu. İkinci el ateş ise daha görünürdü ve duman çıkmıştı. İkinci el ateşten sonra yere düştü ve korumalar etrafını sardı. Ona kalp masajı yaptılar” dedi.

Japonya medyası, saldırganın silahının el yapımı olduğunu öne sürdü.

Bu sebeple ilk atışta duman çıktığı ve ikinci atışta Abe’yi vurduğu belirtildi.

SALDIRGAN ESKİ BİR ASKER

Öte yandan Fuji TV, saldırganın kimliği ile ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı.

Televizyon kanalı, saldırganın eski bir donanma mensubu olduğunu aktardı.

BU KONUŞMALAR ÜLKEDE ÇOK YAYGIN

Shinzo Abe, partisi Liberal Demokrat Parti’ye destek için çağrıda bulunurken vuruldu. Abe’nin yaptığı konuşmalar genelde seçimlerden önceki 20 gün içerisinde düzenleniyor ve oldukça yaygın. Abe gibi siyasetçilerin yaptığı konuşmalarda yoğun polis kalabalıkları olurken, taşkınlık ve gerilim hiç yaşanmıyor.

DÜNYANIN EN SIKI SİLAH KONTROLÜ JAPONYA’DA

Yerel medya, Abe’ye saldıran kişinin bir tüfek kullandığını öne sürdü.

2006’da bir yıl olmak üzere 2012’den 2020’ye kadar başbakanlık görevini üstlenen ve “ülkenin en uzun başbakanlık görevini yürüten ismi” olarak bilinen Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmıştı. Japonya en sıkı silah kontrol kanunlarını uygulayan ülke olarak biliniyor. Bu sebeple 125 milyonluk ülkede bir yılda silahtan ölenlerin sayısı çift haneli rakamları geçmiyor.

Japonya’da silah lisansı almak için uzun ve zor bir süreçten geçmek gerekiyor.

DÜNYADAN TEPKİ GELDİ

ABD’nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel, “Abe-san Japonya’nın başarılı bir lideriydi ve ABD’nin çok iyi bir müttefikiydi. ABD hükümeti Amerikan halkı Abe-san’ın sağlık durumu için dua ediyor” dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Albanese, “Eski başbakan Shinzo Abe’nin vurulduğuna dair şok edici haberler geldi. Düşüncelerimiz ve iyi dileklerimiz ailesi ve Japonya halkında” dedi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi’nin sözcüsü de, “G20 dışişleri bakanları adına üzüntülerini Japonya Dışişleri Bakanına iletti” ifadesini kullandı.

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