Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe’yi öldüren saldırgan konuştu

Japonya, eski başbakanlardan Shinzo Abe'nin Nara kentinde öldürülmesinin şokunu yaşıyor... Ülkede en uzun süre başbakanlık yapan Abe'ye saldıran kişi ile ilgili yeni bilgiler geldi.

Sozcu.com.tr

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Japonya dün ülkenin batısındaki Nara kentinde seçim kampanyası için kısa bir konuşma yaptığı sırada arkadan gelen bir saldırganın 67 yaşındaki Abe'ye iki el ateş etmesiyle sarsıldı.

Saldırgan Abe'yi boynundan yaralarken hem olay yerinde hem de hastanede müdahale edilen deneyimli siyasetçi yaşamını yitirdi.

Silah kullanımı oranının ve bu sebeple silahlı ölümlerin çok düşük olduğu Japonya’da Abe’nin güpegündüz suikasta uğraması ülkede şok etkisi yaratırken saldırgan ile ilgili yeni bilgiler de ulaşmaya başladı.

Japon medyası, olay yerindeki güvenlik güçlerinin yaka paça gözaltına aldığı saldırganın 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami olduğunu tespit etti. Bir dönem Japon donanmasında çalıştığı öğrenilen ve bir süredir işsiz olan Yamagami hakkında soruşturma başlatıldı.

Japon devlet televizyonu NHK, Yamagami’nin 2002-2005 yılları arasında donanmada görev yaptığını da aktardı. Polisin sorgusu sırasında Yamagami, suikastın arkasındaki motivasyonu da açıkladı.

Yamagami, “belli gruplara” karşı bir kin güttüğünü ve Abe’nin de o grupla bağı olduğuna inandığı için Abe’yi öldürdüğünü söyledi. Japonya’nın en uzun süre başbakanı olarak görev alan Abe’yi öldüren Yamagami’nin evine baskın da yapıldı.

Öte yandan NHK, saldırganın Abe’ye siyasi inançları ve yaklaşımı yüzünden saldırmadığını aktardı. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Mainichi ise Yamagami’nin dini bir grubu hedef aldığını ve aslında hedefinin mitinge katılmayan bir dini lider olduğunu öne sürdü.

NE TÜR BİR SİLAH KULLANDI?

Saldırganın kullandığı silah da uluslararası kamuoyunda gündeme geldi. Japon polisi yapılan incelemeler sonucunda silahın el yapımı olduğunu ve 40 santimetre uzunluğunda ve 20 santimetre genişliğinde olduğunu aktardı.

Silahın iki metal tüp parçasının birbirine siyah bant ile yapıştırıldığı da görülüyor.

Polis Yamagami’nin evine de baskın yaptı. Olayın ardından gerçekleşen baskında, polis çok sayıda el yapımı silah ve patlayıcı buldu. Olay yerine bomba imha ekipleri de gönderilirken, bu patlayıcıların yanlışlıkla patlamasının önüne geçilmesi için bu önlemin alındığı kaydedildi.

İŞTE ABE’NİN SON SÖZLERİ

Konuşma yaptığı sırada öldürülen Abe’nin son sözlerinin ise siyasetçi Kei Sato’yu övmesi oldu. Vurulmadan önce Abe, “Pandemi sırasında, Sato herkesin endişesini duydu. O, bir şey yapmamak için bahanelere sığınmayan birisi” demişti.

Görgü tanıkları da yaşadıklarını anlattı… Reuters haber ajansına konuşan Takenobu Nakajima isimli bir bölge sakini, “Silah ateşlendiğinde başta bunun havai fişek olduğunu sandım” dedi.

Konuşmayı izleyen Makoto Ichikawa isimli bir iş insanı da yaşadıklarını anlattı. Yamagami’nin bir anda ortaya çıktığını söyleyen Ichikawa, “Saldırgan silahı ateşlediği sırada yüzünde sadece normal bir ifade vardı” dedi.

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