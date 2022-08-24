Johnson’dan Ukrayna’ya yeni yardım paketi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü yıldönümü için geldiği başkent Kiev’de, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelerek Ukrayna için yeni yardım paketi kararını duyurdu.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’nın 31. Bağımsızlık Günü yıldönümü dolayısıyla Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sürpriz bir ziyarette bulunarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Kiev’deki Mariinsky Sarayı’nda Zelenskiy ile görüşen Johnson, İngiltere’nin Ukrayna’ya desteğinin altını çizerek, “Ukrayna’nın bu savaşı kazanacağına inanıyorum” dedi.

BİR YARDIM PAKETİ DAHA

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’nin Ukrayna’ya 54 milyon sterlin değerinde ek yardım paketi sağlayacağı belirtildi. İngiltere hükümeti, Ukrayna’nın savunması için insansız gözetleme araçları ve füze sistemleri de dahil olmak üzere 54 milyon sterlin değerindeki ek pakette, 2 bin adet son teknoloji insansız hava aracı, tank karşıtı mühimmat ve 850 adet elle fırlatılan mikro dronun yer aldığını belirtti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Başbakan, Ukrayna’nın Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığının 31. yılı münasebetiyle bugün Kiev’de Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından talep edilen insansız gözetleme ve tank karşıtı mühimmatlar da dahil olmak üzere Birleşik Krallık, yeni destek paketinin ana hatlarını çizdi. Bu insansız hava sistemleri paketi, Ukrayna’nın mevcut kabiliyetinde bir adım olacak ve uzun menzilli gözetleme ve savunma yeteneklerini geliştirecek” denildi.

“KAZANACAĞINA İNANIYORUM”

Kiev ziyareti sırasında konuşan Başbakan Johnson yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz 6 ay boyunca Birleşik Krallık, Ukrayna ile omuz omuza durdu ve bu egemen ülkenin bu barbar ve yasadışı işgale karşı savunmasını destekledi. Bugünkü destek paketi, cesur ve dirençli Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine, Rus güçlerini geri püskürtmeye ve özgürlükleri için savaşmaya devam etmelerine izin vererek, yeteneklerini bir kez daha artıracak. Ukrayna’da ne olduğu hepimiz için önemli, bu yüzden bugün Birleşik Krallığın sizinle olduğu ve önümüzdeki günler ve aylar boyunca da sizinle olacağı ve kazanacağınız mesajını iletmek için buradayım. Ukrayna’nın bu savaşı kazanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY’DEN ÖDÜL

Johnson’ın Kiev’deki ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Johnson’a Özgürlük Nişanı Ödülü’nü verdi.

Zelenskiy ödülün, Boris Johnson’ın Ukrayna ve tüm Avrupa için yaptığı çalışmaları yansıttığını söylerken Johnson ise, “Bu inanılmaz onur için size ve Ukrayna halkına teşekkür ediyorum. Bu Birleşik Krallığı'n çabalarının takdir edilmesidir” şeklinde konuştu.

Johnson, 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ülkeyi 3 kez ziyaret etti. Nisan ayı sonlarında Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gelen Johnson, savaştan sonra Ukrayna’yı ziyaret eden ilk yabancı devlet liderlerinden biri olmuştu. İngiltere hükümeti saldırıların başlamasından bu yana Ukrayna’ya 2,3 milyar sterlinden fazla askeri ve mali yardımda bulundu.

İNGİLTERE BAŞBAKANLIK OFİSİ ÇİÇEKLERLE SÜSLENDİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Londra’daki Downing Street’te yer alan Başbakanlık Ofisi’nin girişi ise Ukrayna’nın Bağımsızlık yıldönümü için çiçeklerle süslendi. Johnson Ukrayna’nın bağımsızlık yıldönümünü kutlamak için yayınladığı videoda, “Ukrayna’nın bağımsızlığı bir kez daha tehdit ediliyor ve insanlar ülkelerini savunmak için cesaretle savaşıyorlar. Ukrayna’nın bu mücadeleyi kazanacağından bir an bile şüphe duymadım, çünkü hiç kimse Ukrayna’daki bu vatanseverliği yenemez” şeklinde konuştu.

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