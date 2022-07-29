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Kabil’de stadyumda maç sırasında patlama

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir stadyumda kriket maçı oynanırken patlama meydana geldi.

Yayınlanma: 16:57 - 29 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Kabil’de stadyumda maç sırasında patlama

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bugün yerel ligde yer alan iki takımın karşılaştığı kriket maçı sırasında büyük bir patlama yaşandı. Stadyumda meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Afghanistan rocked by a suicide bomb blast during T20 match in Kabul stadium

Kriket Kurulu CEO’su Nassib Khan yaptığı açıklamada, “Shpageza Ligi’nde iki takım arasında maç devam ederken bir patlama oldu, kalabalıkta dört sivil yaralandı” dedi, “ACB personeli ve oyuncuları güvende” diye ekledi.

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