Kadirov, 18 yaşından küçük üç oğlunu Ukrayna’daki savaşa gönderiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın müttefiki Ramazan Kadirov, 14, 15 ve 16 yaşlarındaki üç çocuğunun Ukrayna’ya giderek Rus birliklerine katılacağını söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda kısmı seferberlik ilan etmiş ve 300 binden fazla Rus’un Ukrayna’daki savaşa gönderileceğini açıklamıştı. Bu karar, ülkede kaosa neden olurken birçok kişi Rusya’yı terk etmiş, protesto gösterileri düzenlenmişti.

Putin’in seferberlik kararına tepkiler sürerken, Rus lidere yakınlığıyla bilinen Çeçenistan Başkanı Ramazan Kadirov’dan dikkat çeken bir adım geldi. Her cümlesinde Putin’e hayranlığını dile getiren ve seferberlik kararını desteklediğini açıklayan Kadirov, 14, 15 ve 16 yaşlarındaki üç çocuğunun Ukrayna'ya giderek Rus birliklerine katılacağını söyledi.

RUSYA’NIN BM’DE İMZASI VAR

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kadirov, “bir babanın oğullarına ailesini, halkını ve vatanını nasıl koruyacağını öğretmesi gerektiğini” ifade etti.

Ancak Rusya, Birleşmiş Milletler'in 18 yaşından küçüklerin korunması adına savaşta yer alamayacağına dair sözleşmeyi imzalayan ülkeler arasında yer alıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 15 yaşından küçük çocukların savaşta yer alması da savaş suçu olarak tanımlanıyor. Ancak Rusya bu mahkemenin kararlarını tanımıyor.

‘GERÇEK BİR SAVAŞ GÖRME ZAMANLARI’

Ukrayna’daki işgalde propaganda yürüten isimlerin başında gelen Kadirov, oğullarının askeri eğitimlerinin çok daha küçük yaşlarda başladığını ve şimdi ise gerçek bir savaş tecrübesi elde etme zamanlarının geldiğini söyledi.

Kadirov son olarak, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı daha sert önlemler almaya çağıran Çeçen lider, düşük etkili nükleer silah kullanımını önermişti.

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