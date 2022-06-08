Kadirov, Putin’e seslendi: ‘Ben olsam Avrupa’daki devletlere de saldırırdım’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğiyle tanınan ve sık sık Avrupalı ülkeleri tehdit eden Çeçen lider Ramazan Kadirov, bu kez Putin'e seslendi, "Bana kalsa Avrupa devletlerini işgal ederdim." dedi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, el yükseltti, sadece Ukrayna’yı değil, diğer Avrupa devletlerini de yenmeye hazır olduklarını söyledi.

Kadirov, ‘savaşmanın kendisi için bir zevk olduğunu’ vurgularken, Avrupa uluslarının ele geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kadirov, Rus işgalini ‘insanların iyiliği ve mutluluğu için savaş’ olarak nitelendirirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelesnkiy’i de teslim olmaya çağırdı.

‘PUTİN’DEN ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALACAKLAR’

Kadirov, yayımladığı videoda, aslında NATO’ya karşı savaştıklarını ifade ederken, bu durumun onlar için bir ‘zevk’ olduğunu vurguladı. Ayrıca Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları geri çekeceğini ve Putin’den özür dilemek zorunda kalacağını iddia etti.

Kadirov, “Rusya arkamızda. Birlikte çok güçlüyüz. Sadece Ukrayna’yı değil tüm Avrupa’yı yenebilecek güçteyiz ve bunu yapacağız.” dedi. Putin’e seslenen Kadirov, ” Bana kalsa, şu anda kesinlikle hiçbir değeri olmayan tüm Avrupa devletlerini alırdım.” dedi.

Kadirov, bazı Avrupa devletleri ve hükümetlerinin Rus halkı ve Putin hakkında uygunsuz konuşmalar yaptığını öne sürerken, “Yavaş yavaş bu ülkeleri alırdım. Böyle ABD’nin hiçbir müttefiki kalmazdı.” dedi. Çeçen lider, “Savaş onlar tüm yaptırımları bırakıp özür dileyene kadar sürmeli” dedi.

‘ŞEHİTLER OLARAK CENNETE GİDECEĞİZ…’

Kadirov, Putin’in 2018’de yaptığı bir konuşma sırasında söylediklerini de hatırlatırken, kendilerine yönelik tehditlere karşı ‘nükleer’ tehdidinde bulundu. Kadirov, “Şehitler olarak cennete gideceğiz ve onlar öylece düşüp ölecekler” dedi.

Kadirov, geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Moskova’da bir araya gelmişti. İkili, görüşmelerin ardından, yaptıkları açıklamada, ‘Ukrayna’nın Nazilerden arındırma sürecinin devam ettiğini’ vurgulamıştı.

Kadirov, daha önce de Polonya’yı açık açık tehdit etmiş, Ukrayna’ya destekleri sürdüğü sürece saldırıların hedefi olabileceklerini vurgulamıştı.

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