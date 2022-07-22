Kan donduran cinayette karar çıktı: 40 yıllık eşi serbest kaldı

İngiltere'de geçen yıl kanser olan eşinin rızasıyla boğazını kesen ve daha sonra intihar etmeye çalışan adam dün hakim karşısına çıktı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de gündem 2021 yılının Mart ayında intihar etmek isteyen eşinin boğazını kesen ve daha sonra intihar etmeye çalışan 71 yaşındaki Graham Mansfield’ın davası…

Dün görülen davada 40 yıllık evli çiftin korkunç planının perde arkası ortaya çıktı. Dün hakim karşısına çıkan 73 yaşındaki Graham Mansfield, 71 yaşındaki eşi Dyanne ile nasıl bir anlaşma yaptıklarının bütün detaylarını paylaştı. 40’ıncı evlilik yıldönümlerini kutladıktan sonra Dyanne’e kanser teşhisi konduğunu söyleyen Mansfield, eşinin intihar etmek istediğini ve kendisinin yardımcı olduğunu söyledi.

İngiltere’de “etik” tartışması başlatan Mansfield, “Ona, ‘hazır mısın’ diye sordum ve o da bana, ‘Evet hazırım, hiç ses çıkarmayacağım’ dedi” ifadesini kullandı. Boğazını kesmeden önce evlerinin bahçesinde son bir kez daha içki içtiklerini söyleyen Mansfield daha sonra intihara teşebbüs etmiş fakat hayatta kalmıştı.

Hale’de yaşanan olayı inceleyen hakim, dün kararını verdi. Eşinin büyük acılar içinde olduğunu ve ölmek istediğini söyleyen Mansfield, eşinin kanser teşhisi konduktan sonra, “Eğer işler kötüye giderse benim canımı almanı istiyorum” dediğini de söyledi.

TEK BİR ŞARTLA KABUL ETMİŞ

Mansfield, “Bu sözler hayatımda duyduğum en üzücü sözlerdi” ifadesini kullandı. Mansfield, bunu tek bir şartla ve kendisinin de intihar etmesine izin vermesi şartıyla yaptığını dile getirdi.

Hakim, Mansfield’ı suçsuz bularak serbest bıraktı. Kararı açıklayan hakim Justice Goose, “Sizin yaşadığınız trajedi ve bu deneyim mahkeme için çok istisnai. Sizin duygusal baskı altında hareket etmiş olduğunuzu görüyorum. Yaptığınız şeyi eşinize duyduğunuz aşk için yaptığınız konusunda ikna oldum” dedi.

Özgürlüğüne kavuşan adam, adliye binası önünde açıklamalarda bulundu.

Mansfield, “Yasalar değişmeli ve ötenazi hakkı gelmeli. Kimse bizim yaşadıklarımızı yaşamamalı. Eşim, bu barbarca şartlarda ölmemeli. Bunu yapmak zorundaydık” dedi.

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