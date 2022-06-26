Kan donduran mülteci krizi: Cesetler üst üste yığıldı

Kan donduran bir mülteci krizi önceki gün İspanya-Fas hattında yaşandı... Fas sınırını geçerek İspanya'ya girmeye çalışan mülteciler ile sınır polisi arasında arbede yaşandı. Olayda 23 insan yaşamını yitirirken yeni yayınlanan görüntüler kan dondurdu.

Sozcu.com.tr

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Mülteci krizi bütün dünyada endişe ile izlenirken, korkunç bir olay önceki gün Fas-İspanya arasında yaşandı…

Cuma günü Fas’tan İspanya’ya bağlı Melilla’ya geçmek isteyen ve telleri keserek polisle çatışan binlerce mültecinin yaşadığı arbededen yeni görüntüler geldi. Uluslararası haber ajansı Reuters’ın yayınladığı fotoğraflarda arbede sırasında yaşamını yitirenler görülüyor.



Telleri geçerek güvenlik güçleriyle çatışan mültecilerden 23’ünün yaşamını yitirdiği açıklanırken, fotoğraflarda cesetlerin üst üste adeta yığıldığı görülüyor.

Fas İnsan Hakları Derneği’nin başkanı Omar Naji, yaptığı açıklamada bölgede yaşanan arbedede çok sayıda insanın yaralandığını fakat buna karşılık güvenlik güçlerinin ve yetkililerin duruma müdahale etmediğini söyledi. Naji, “Yaralananlar saatler boyunca tedavi bekledi ve kimse onlarla ilgilenmedi. Dolayısıyla ölüm sayısı arttı” dedi.

Resmi olarak ölü sayısı 23 olarak kayıtlara geçerken bazı kaynaklar ölü sayısının en az 29 olduğunu öne sürdü.

Binlerce mültecinin yaşadığı arbede, Madrid ile Rabat arasında sınır güvenliğini artırmaya yönelik anlaşmanın imzalanmasından sonra bir ilk oldu.

Olayda bazı Faslı ve İspanyol güvenlik görevlisinin yaralandığı da belirtilirken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “Bu saldırı ülkemizin toprak bütünlüğüne yapılmış bir saldırı” dedi ve insan kaçakçılarını sorumlu tuttu.

Fakat Melilla bölgesinin başkanı Eduardo de Castro ise, “Bu görüntüleri anlatmak zor ve Fas güvenlik güçleri orantısız güç kullandı” dedi.

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