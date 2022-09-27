Kan donduran olay: Dönerci adam eşini ezdi

Almanya'nın Saarbrücken kentinde kan donduran bir olay yaşandı...

Sozcu.com.tr

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Almanya’da gündem Fikret K. isimli 49 yaşındaki dönerci… Saarbrücken kentinde meydana gelen olayda bir kebap restoranı işleten Fikret K., kasten 47 yaşındaki eşini şahsi aracıyla ezdi.

Görgü tanıklarının gözleri önünde yaşanan olayda gümüş renkli otomobili ile Fikret K. önce eşine çarptı. Gözü dönen adam daha sonra yerde yardım çığlığı atan kadının üzerinden aracıyla ileri geri giderek kan döktü. Lebacher Strasse’de meydana gelen olayın ardından adam restorana kaçtı.

Almanya’nın çok okunan gazeteleriden Bild’e konuşan görgü tanıkları, “Kadının çocukları olay yerine geldi. Çocuklardan biri olay yerinde bayıldı. Çok kötü bir andı” dedi. Bild, 47 yaşındaki kadının durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Fikret K.’nın saklandığı restoranında yakalandığı belirtildi. Bild’e konuşan kaynaklar çiftin ayrılmak üzere olduğunu ve kötü bir evlilikleri olduğunu duyurdu. Çifti tanıyan 51 yaşındaki bir semt sakini ise, “Onun böyle bir şey yapabileceğine inanamadım. Fikret çok sakin ve dost canlısı birisi” dedi.

Öte yandan çiftin 69 yaşındaki bir komşusu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının çok agresif olduğunu öne sürdü. Bild’e konuşan bir diğer yakınları ise, “Fikret sürekli hakarete maruz kalıyordu. Çok öfkeli ve agresifti ve Fikret’e hep saldırırdı” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Fikret’in cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.

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