Kan donduran olay: Seks fantezisinde yaşamını yitirdi

52 yaşındaki evli bir adamın otel odasında kafasında bir poşet, elleri kelepçeli ve ağzı kapalı bir şekilde bulunması sonrasında yapılan incelemelerden kan donduran bir ölüm çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avustralya, bir otel odasında çıplak, elleri kelepçeli, ağzı bağlı ve kafasında bir poşet ile bulunan 52 yaşındaki iş insanı Anthony Brady ve o gece gizemli bir şekilde ölmesini konuşuyor…

2020’de yaşanan olayı inceleyen ve delilleri ortaya çıkaran Avustralyalı yetkililer 52 yaşındaki adamın ölümüyle ilgili gizem perdesini de aralayarak suçluyu ortaya çıkardı. Önceki gün hakim karşısına çıkan isim ise 34 yaşındaki seks işçisi Madeleine Joan Lewin oldu. Lewin, müşterisiyle o gece birlikte olduğunu itiraf ederken fantezi yaptıklarını dile getirdi.

Sunshine Tower Hotel’deki 608 numaralı odada yaşamını yitiren Brady’nin ağzında fantezi yaparken takılan tıkaçlardan olduğunu açıklayan Lewin, her iki tarafın da bu aletleri kullanmak için rızası olduğunu dile getirdi. Dominatrix olarak da bilinen “baskın kadın” fantezisi yapmak isteyen Brady’nin cansız bedenini bulan polisler, “Ellerindeki bazı kelepçeler o kadar sıkı bağlanmıştı ki biz bile onları çıkarmakta zorlandık” dedi.

Öte yandan otel odasının tuvaletinde hasar görmüş bir SIM kartı bulunduğu da belirtilirken otelin güvenlik kamerası görüntülerinde de Lewin’in alelacele otelden kaçtığı görülüyor. Lewin, ölümün bir kaza olduğunu düşünse de 12 kişinin yer aldığı jüri genç kadını suçlu buldu.

350 DOLAR ANLAŞMIŞLAR

Lewin ve Brady’nin bir saat için 350 dolara anlaştığı da öğrenilirken ikilinin bu anlaşmadan önce mesajlaştığı da ve “seks oyuncakları” kullanma konusunun da gündeme geldiği kayıtlara geçti.

Adli tıpta yapılan incelem sonucunda Lewin’in kalp krizinden yaşamını yitirmediği kaydedilirken, patolog Dr. Paul Botterill de ifade verdi. Botterill, “Brady’nin ölüm sebebi beyne giden oksijenin durması olabilir” dedi.

Mahkemede Lewin’in “baskın kadın fantezisi” konusunda deneyimsiz olduğu ve Brady’nin bu sebeple yaşamını yitirdiği de belirtildi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Jürinin kararı sonrasında Lewin’e verilen ceza da netleşti… 491 gündür hapiste olan Lewin suçlu bulundu.

Avustralya Yüksek Mahkemesi, bir saatten kısa bir süre içinde suçlu bulunan ve savunma yapmayan Lewin’e 6.5 yıl hapis cezası verdi.

ACILI EŞİ KONUŞTU

Duruşmaya katılan ve ifade veren Brady’nin eşi Kartika Sadan Kumar da konuyla ilgili ve eşinin ölümünden önce yaşananları anlattı. Braday’nin öldükten bir gece sonra Brisbane’deki evine gitmeyi planladığını söyleyen Kumar, “Ben onu havalimanından alacaktım, bu şekilde sözleşmiştik” dedi.

Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Kumar, “Ölmeden birkaç dakika önce konuşmuştuk. O gün çok yorulduğunu söylemişti ve sesi de çok yorgun geliyordu” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Kris Jenner yalan makinesinde: 'Kızımın seks kasetini ben yaymadım'

İlginizi Çekebilir Seks yaparken arabaları çalınan çift, sokak ortasında çırılçıplak kaldı

İlginizi Çekebilir Gambiya-İngiltere arasında yaşlı kadınların seks turizmi krizi büyüyor