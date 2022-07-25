Kanada’daki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kanada’nın British Columbia eyaletinde sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Kanada'nın British Columbia eyaletinde yer alan Langley'de sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmiş, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı aktarılarak, kurbanların dört farklı noktada bulunduğu ifade edildi. Daha önce gözaltına alındığı açıklanan saldırgan hakkında da güncelleme yapan polis, saldırganın olay yerinde vurularak etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Polis Müfettişi Ghalib Bhayani, yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek, olayı araştırmaya devam ettiklerini ifade etti. Bhayani, “Şu anda bu ölümcül olayın arkasındaki nedeni ve ölen şüpheli ile kurbanlar arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.

“BU BENİM İÇİN ÇOK KİŞİSEL”

Langley Belediye Başkanı Val van den Broek ise açıklaması sırasında gözyaşlarını tutamayarak, “Bu, topluluğunuzda asla olmasını istemediğiniz bir şey. Asla, asla. Üzgünüm, şu anda oldukça duygusalım. Evsizlerle gönüllü olarak çalışıyorum ve onları tanıyorum. Bu benim için çok kişisel” dedi.

Saldırganın bölgedeki evsizleri hedef aldığı düşünülürken, araç ve yaya trafiğine kapatılan bölgede cinayet büro müfettişlerinin incelemeleri devam ediyor.

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