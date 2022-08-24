Karamollaoğlu’ndan iktidara: Tel Aviv’e gösterdiğiniz hoşgörünün binde birini Şam’a da gösterin

Dış politika konusunda iktidara seslenen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Ak Parti iktidarı, Tel Aviv'e gösterdiği hoşgörünün binde birini Şam'a da göstermeyi bilmelidir. İsrail'e büyükelçi atayabilen bir iktidarın, Şam'a büyükelçi ataması çok da zor olmamalıdır" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarın son dönemde İsrail ve Suriye ile yakınlaşma adımlarını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, şunları belirtti:

– “Ak Parti iktidarı, Tel Aviv’e gösterdiği hoşgörünün binde birini Şam’a da göstermeyi bilmelidir.

-İsrail’e büyükelçi atayabilen bir iktidarın, Şam’a büyükelçi ataması çok da zor olmamalıdır!

-Herzog kırmızı halılarla karşılanabiliyorsa; aynı muameleyi Filistin hükümetine de gösterebilmeliydiler ve bugünden sonra Esad ile de en azından oturup konuşabilmeyi becerebilmelidirler.

-Ancak süreç sadece Esad ile görüşmeye de indirgenmemeli; uluslararası ve bölgesel tüm aktörler ve dengeler gözetilerek, kalıcı bir çözüm için samimi ve akılcı adımlar atılmalıdır.

-ABD Başkanları istedi diye Esad’ı düşman bilenler, şimdi de Putin istedi diye sadece Esad’la görüşerek Suriye meselesini çözemeyeceklerini bilmelidirler.

-Tüm bu adımları atarken; Büyük Ortadoğu Projesi’nin ne demek olduğunu, bu projenin İsrail için ne anlam ifade ettiğini ve bizim sürekli ‘şahsiyetli dış politika’ derken neyi kastettiğimizi de asla akıllarından çıkarmamalıdırlar.

-Bir kez daha çıkmaz sokaklara girmemeleri ve geri vitese takarak buradan dönmek zorunda kalmamaları için bunları bir kez daha hatırlatmayı bir görev addediyorum.”

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