Kaşıkçı’nın eşinden Türkiye’ye çağrı: Cinayetle ilgili kanıtları verin

2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın eşi Henan Kaşıkçı, İngiliz Guardian gazetesinde yayınlanan yazısında Türkiye’nin cinayetle ilgili elindeki kanıtları kendisine vermesini istedi. Bu konuda doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ricada bulunduğunu ama bir yanıt alamadığını kaydeden Kaşıkçı, Türkiye’nin davayı hiçbir açıklama yapmadan kapatmasını da eleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Washington Post yazarı muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'da öldürülmesiyle ilgili Türkiye’deki dava kapansa da tartışmalar sürüyor.

Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda katledilmesi, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında krize yol açmıştı. Cinayetten 3,5 yıl sonra Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesi tartışma yaratırken, hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Riyad'a giderek Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya gelmişti.

‘CEP TELEFONLARI VE BİLGİSAYARI TÜRKİYE’NİN ELİNDE’

Muhalif Suudi gazetecinin eşi Henan Kaşıkçı, İngiliz Guardian gazetesinde yayınlanan yazısında Türkiye'nin cinayetle ilgili elindeki kanıtları kendisine vermesini istedi. Eşi için adalet savaşını sürdürdüğünü belirten Kaçıkçı, cinayetle ilgili kanıtları içeren eşinin cep telefonları, bilgisayarı ve tabletinin Türkiye devletinin elinde olduğunu ve bunları istediğini yazdı.

Ölümünden önce eşiyle görüşmelerinin sürekli takip edildiğini kaydeden Henan Kaşıkçı, cinayetle ilgili Türkiye'de dava sürerken eşine ait cihazlardaki kanıtların açıklanmasını beklediğini ama bunun gerçekleşmediğini, davanın da hiçbir açıklama yapılmadan kapatıldığını belirtti.

‘BİZZAT ERDOĞAN’A RİCA ETTİM’

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan aracılığıyla eşine ait cihazları Türkiye'den istediklerini, kendisinin de doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ricada bulunduğunu kaydeden Kaşıkçı bir yanıt alamadıklarını anlattı.

ABD istihbaratından da bu konuda yardım istediğini yazan Henan Kaşıkçı, davadan vazgeçen Türkiye'nin eşine ait cihazları kendisine teslim etmesi gerektiğini belirtti.

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