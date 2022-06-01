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Katar Prensi’nin eski eşi şüpheli bir şekilde öldü: Son iddiası gündem yaratmıştı

Katar prensi Abdülaziz bin Halife Al Sani'nin eski eşi Kasia Gallanio, İspanya'nın Marbella kentinde ölü bulundu. Ölümün, Gallanio'nun "Eski eşim çocuklarımı taciz ediyordu" açıklamasından sonra gelmesi şüpheleri artırdı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:57 - 01 Haziran 2022 Güncellenme:
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Katar Prensi’nin eski eşi şüpheli bir şekilde öldü: Son iddiası gündem yaratmıştı

Katar emirinin amcası Abdülaziz bin Halife Al Sani’nin eski eşi Kasia Gallanio, “Eski kocam çocuklarımıza uygunsuz dokunuyordu” iddiasından sonra İspanya’nın Marbella kentinde ölü bulundu…

Lüks içinde yaşayan Gallanio’nun arkadaşları genç kadının hayatında asla uyuşturucu kullanmadığını iddia ederek soruşturmanın derinleştirilmesini istedi.

2004 yılında tanışan ve 3 çocuk sahibi olduktan sonra sancılı bir boşanma süreci geçiren Polonya asıllı Gallanio’nun aşırı dozdan uyuşturucu alarak yaşamını yitirmesi sonrasında gözler milyarder Katar prensine çevrildi.

Gallanio’nun açıklamaları sonrasında ölü bulunduğunu açıklayan yetkililer genç kadının bedeninde hiçbir fiziksel yara ve iz olmadığını duyurdu.

Marbella’daki evindeki yatakta ölü bulunan Gallanio ölmeden önce sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanıyordu.

Gallanio, iki kızıyla birlikte çekilmiş bu fotoğrafı paylaşmıştı.

Gallanio’nun Katar Prensi’nin çocuklarını taciz ettiğine yönelik iddialarını ise Katarlı yetkililer yalanlamıştı.

İspanya’nın çok okunan gazetelerinden El Pais, Gallanio’nun en küçük kızının annesine ulaşamaması sonrasında İspanyol polisiyle temasa geçtiğini ve bu şekilde 45 yaşındaki Gallanio’nun cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Genç kadın Instagram’ı aktif bir şekilde kullanıyordu.

Fransız Le Parisien gazetesi ise, Paris mahkemesinin 19 Mayıs’ta Gallanio’nun nafaka taleplerini reddettiğini ve genç kadının birkaç aydır hastanede tedavi olduğunu aktardı. Fransız gazetesi, Gallanio’nun sinir krizleri geçirdiğini yazdı.

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